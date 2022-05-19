توقف العمل بمشروع محطة غرب طرابلس جراء الاشتباكات

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، توقف أعمال مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالية، نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حدثت في المنطقة المحاذية للمشروع خلال اليومين الماضيين.

وأكد العبدلي عقب زيارته لمعاينة الأضرار، رفقة عدد من المهندسين أن جزءًا كبيرًا من الأضرار قد يؤثر في دخول الوحدات بشكل فعلي حيث تضررت مداخل الهواء للتوربينات بشكل مباشر، ورافعة المعدات الخاصة بالوحدة الرابعة.

وكانت الشركة قد قامت بصيانة الوحدة الخامسة بمشروع المحطة وأجرت عدة تجارب تشغيلية؛ تمهيدًا لدخولها على الشبكة العامة بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 100 ميغاوات.

وأشار العبدلي إلى أن الفرق الفنية التابعة لشركتي إينكا وسيمنس المنفذتين للمشروع تعملان حاليًا على إعداد تقرير متكامل عن حجم الأضرار الفنية التي لحقت بالمشروع ومدى تأثيرها، مضيفًا أن القيمة المالية لإصلاح الأعطال ستكون باهظة جدًا، نتيجة تضرر مكونات يتوجب استيرادها من الدول المصدرة لها، وغير موجودة في السوق المحلية.

وتسعى شركة الكهرباء منذ مدة طويلة لإكمال مشروع غرب طرابلس العاجل بعدما أنجزت الشركتان الألمانية والتركية ما يزيد عن 90% من المشروع الذي كان مقررا اكتماله في 25 مايو الجاري، والذي تعول عليه الشركة لتغطية جزء كبير من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، والتخفيف من طرح الأحمال خلال فصل الصيف القادم.

وثمة تأثيرات أخرى بعد توقف المشروع، منها مطالبة العاملين الأجانب في المشروع بضرورة إجلائهم من المنطقة خوفًا على حياتهم، مما ينعكس سلبيًا على سمعة البلاد في سوق الطاقة، بالإضافة إلى التعاون مستقبلاً بين شركة الكهرباء الليبية ونظيراتها في الدول الأخرى.

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