نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيــا اليوم الأربعاء

طرابلس 19 مايو 2022 (وال) توقع نشــرة الصيــد البحري على ســـاحل ليبيــا اليوم الأربعاء وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية ،والصلاحية اعتبار من الساعة 00: 9 عالمي صباح اليوم، إلى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد ، ولا يوجد تحذيرات

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الريح: براني إلى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.50) متر.

البحر هادئ.

درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة والصباح الباكر؛ وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر.

الريح: شرش بوجه عام بينما يكون بحري على ساحل بنغازي وطبرق إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر

البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل الخليج.

درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الجبل الأخضر؛ وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية. (وال ـ طرابلس) ف و

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