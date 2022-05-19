نصيّة: سياسة إقصاء الخصوم لم ولن تبني دولة

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن “ليبيا ليست شخص ولا عائلة ولا قبيلة، ليبيا وطن يسع الجميع ولن يستقر الا بالتنازل والمشاركة والحوار”.

وقال نصية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن “الانتخابات هي الحل، والارتال المطلوبة هي ارتال التسامح والمشاركة ورفض الأجنبي وحب الوطن”.

وتابع؛ “ارتال الذهاب للانتخابات، وليس ارتال الكذب والفتنة في منصات التواصل الاجتماعي”.

وأردف نصية أن “سياسة تصفية الحسابات السياسية وإقصاء الخصوم لم ولن تبني دولة، من يعتقد أنه وحده يستطيع أن يشكل المستقبل واهم”.

وأشار إلى أن “من يعتقد أن أي حليف خارجي قادر على تشكيل مستقبل البلاد واهم”.

وأوضح نصية أن “بناء الدولة يتم بالمشاركة والتنازل و التوافق في إطار دستور يضمن المنافسة السياسية وفقا لقواعد مصلحة الوطن”.