مداهمة «وكر للمهاجرين» بالمنطقة الغربية قبل توجههم إلى جنوب إيطاليا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، أن مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية داهم أوكارًا لتهريب البشر، قبل توجه مهاجرين غير شرغيين فيه نحو إيطاليا.

وداهم عناصر المكتب عددًا من المساكن التي تستخدمها عصابات تهريب البشر أوكارًا لتجمعات المهاجرين غير الشرعيين قبل انطلاقهم على متن قوارب نحو جنوب إيطاليا انطلاقاً من الشواطئ الليبية، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

– «الهجرة الدولية»: إعادة 4013 مهاجرا إلى ليبيا خلال 2022

– بالصور.. إحباط عملية تهريب مهاجرين على ساحل صبراتة

– ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين في غدامس

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال هذه المداهمات جرى ضبط عدد كبير من المهاجرين داخل هذه المساكن، مضيفة أنه بعد أخذ أقوال المهاجرين غير الشرعيين عن ملكية هذه المساكن جرت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

جانب من ضبط مهاجرين غير شرعيين، 19 مايو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من ضبط مهاجرين غير شرعيين، 19 مايو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من ضبط مهاجرين غير شرعيين، 19 مايو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)