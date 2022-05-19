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بناء الدولة يتم بالمشاركة والتنازل وواهم من يعتقد أنه لوحده يستطيع أن يشكل المستقبل

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، اليوم الخميس، إن الانتخابات هي الحل للأزمة الليبية، مطالبا الجميع بالتناول والمشاركة والحوار.

وكتب نصية، على تويتر: “ليبيا ليست شخص ولا عائلة ولا قبيلة، ليبيا وطن يسع الجميع ولن يستقر إلا بالتنازل والمشاركة والحوار”.

وتابع: “الانتخابات هي الحل والأرتال المطلوبة هي أرتال التسامح والمشاركة ورفض الأجنبي وحب الوطن. أرتال الذهاب للانتخابات، وليس أرتال الكذب والفتنة في منصات التواصل الاجتماعي”.

وقال نصية، إن “سياسة تصفية الحسابات السياسية وإقصاء الخصوم لم ولن تبني دولة”. وأضاف، “من يعتقد أنه وحده يستطيع أن يشكل المستقبل واهم. ومن يعتقد أن أي حليف خارجي قادر على تشكيل مستقبل البلاد واهم”.

وقال: “بناء الدولة يتم بالمشاركة والتنازل والتوافق في إطار دستور يضمن المنافسة السياسية وفقا لقواعد مصلحة الوطن”.

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اخبار ليبيا 24

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