بناء الدولة يتم بالمشاركة والتنازل وواهم من يعتقد أنه لوحده يستطيع أن يشكل المستقبل

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، اليوم الخميس، إن الانتخابات هي الحل للأزمة الليبية، مطالبا الجميع بالتناول والمشاركة والحوار.

وكتب نصية، على تويتر: “ليبيا ليست شخص ولا عائلة ولا قبيلة، ليبيا وطن يسع الجميع ولن يستقر إلا بالتنازل والمشاركة والحوار”.

وتابع: “الانتخابات هي الحل والأرتال المطلوبة هي أرتال التسامح والمشاركة ورفض الأجنبي وحب الوطن. أرتال الذهاب للانتخابات، وليس أرتال الكذب والفتنة في منصات التواصل الاجتماعي”.

ليبيا ليست شخص ولا عائلة و لا قبيلة، ليبيا وطن يسع الجميع ولن يستقر الا بالتنازل و المشاركة والحوار. الانتخابات هي الحل و الارتال المطلوبة هي ارتال التسامح و المشاركة ورفض الاجنبي وحب الوطن، ارتال الذهاب للانتخابات، وليس ارتال الكذب و الفتنة في منصات التواصل الاجتماعي. — د.عبدالسلام نصية 🇱🇾 (@freedomlibya42) May 19, 2022

وقال نصية، إن “سياسة تصفية الحسابات السياسية وإقصاء الخصوم لم ولن تبني دولة”. وأضاف، “من يعتقد أنه وحده يستطيع أن يشكل المستقبل واهم. ومن يعتقد أن أي حليف خارجي قادر على تشكيل مستقبل البلاد واهم”.

سياسة تصفية الحسابات السياسية و اقصاء الخصوم لم ولن تبني دولة، من يعتقد انه وحده يستطيع ان يشكل المستقبل واهم، و من يعتقد ان اي حليف خارجي قادر على تشكيل مستقبل البلاد وهم. بناء الدولة يتم بالمشاركة و التنازل و التوافق في اطار دستور يضمن المنافسة السياسية وفقا لقواعد مصلحة الوطن — د.عبدالسلام نصية 🇱🇾 (@freedomlibya42) May 19, 2022

وقال: “بناء الدولة يتم بالمشاركة والتنازل والتوافق في إطار دستور يضمن المنافسة السياسية وفقا لقواعد مصلحة الوطن”.