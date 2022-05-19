بدعم من الكبير.. «الضراط» عضوًا في مصرف الإسكان العربي بالأردن 

أفادت مصادر مطلعة أن محمد علي عبدالله الضراط، مدير المصرف الليبي الخارجي ومستشار حكومة الوفاق السابقة للعلاقات الأمريكية، نال عضوية مصرفية جديدة في مصرف الإسكان العربي بالأردن.

وأكد مراقبون للمشهد الليبي أنه عضوية «الضراط»، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية المرتبطة بتنظيم الإخوان، تعني أن أعضاء جبهة إنقاذ ليبيا قد تمكنوا من السيطرة الكاملة على المصرف الليبي الخارجي بدعم من الصديق الكبير.

وأوضحت المصادر أن محمد الضراط لا علاقة له بالعمل الدبلوماسي، فهو اخصائي تدليك كلفه الصديق الكبير برئاسة أكبر مصرف استثماري في ليبيا وهو المصرف الليبي الخارجي، كما أنه نسيب طارق المقريف عضو مجلس إدارة المصرف المركزي.