مصدر لـ 218: ضغط مصري لإنجاح مشاورات القاهرة

أكد مصدر لـ “218” أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة ستنهي مشاوراتها حول مسودة الدستور في القاهرة، الخميس، بعد التوافق على أغلب بنود المسودة.

وكشف المصدر ذاته عن ضغط مصري باتجاه تسمية الوثيقة بـ”الوثيقة الدستورية لإجراء الانتخابات لدورة واحدة”، مضيفًا أن الجانب المصري قدم دعمًا قويًا للدفع باتجاه إنتاج قاعدة دستورية في ختام هذه المشاورات.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة المشتركة، الخميس، شروط الترشح، قبيل إنهاء أعمالها ورفع النتائج إلى المجلسين لاعتمادها.

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