موظفو وأعضاء نقابة شركة الخطوط الجوية الليبية يعترضون على تغيير مجلس الإدارة وتوحيد إداراتها

قال عضو مجلس نقابة العاملين بشركة الخطوط الجوية طاهر النايلي إن شركة الطيران القابضة أخطأت في اختيار مجلس الإدارة، وذلك بابتعادها عن المعايير المهنية، واختيارها لأشخاص ليس لديهم الكفاءة لقيادة الشركة في هذا الوقت بالتحديد، وأن الشركة بحاجة لأشخاص مهنيين، وأن هذا المجلس الذي تم تشكيله جاء بناءً على محاصصة.

النايلي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف: “ليس لدينا أي مانع في أن يكون المجلس من الشرق أو الغرب أو الجنوب، ولكن نحن نريد أشخاصًا وطنيين لديهم الكفاءة في العمل، لديهم القدرة على إخراج الشركة من كل العوائق التي مرت بها”.

وطالب النايلي المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بالتدخل العاجل لحل هذه الإشكالية، وبضرورة صرف مرتبات العاملين بالشركة الذين لم يتقاضوا أي مرتب منذ أكثر من عام.

هذا ونظم موظفو وأعضاء نقابة شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، وذلك على خلفية قرار يقضي بتغيير في مجلس إدارة الشركة، وتوحيد إداراتها بين المنطقة الشرقية والغربية نتيجة انقسام إداري استمر لسنوات.