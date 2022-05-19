وزيرة العدل تشيد بجهاز “اغنيوة” في الالتزام بالمعايير وخدمة الوطن

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، “حليمة البوسيفي”،، كلا من مدير مكتب العلاقات الدولية ومدير مكتب الإعلام بجهاز دعم الاستقرار الذي يترأسه عبد الغني الككلي الشهير بـ “اغنيوه”.

وأوضح حساب وزارة العدل على فيسبوك، أن «البوسيفي» ناقشت خلال الإجتماع جملة من المواضيع حول سيادة القانون والحرص على تنفيذه، كما شكرتهم على “جهودهم في الإلتزام بالمعايير وخدمة الوطن والمواطن”.

وزعم الحضور حرص الجهاز الدائم في إنفاذ القانون والتواصل المستمر مع المنظومة العدلية والقضائية من خلال ما يوكل إليه من أعمال، إذ أنه من الاجهزة التي تحرص على “تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان وتوفير الأمن الذي تسعى له كافة الاجهزة الأمنية”.