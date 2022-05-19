العامة للكهرباء تُعلن صيانة دوائر كهربائية تضررت جراء اشتباكات جنزور

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء مباشرتها أعمال صيانة خمس دوائر لنقل الطاقة الكهربائية التي تضررت جراء الاشتباكات التي جرت، السبت الماضي، بالمنطقة المحاذية لمحطة كهرباء غرب طرابلس.

ووفق بيان الشركة، اليوم الخميس، نفذت أعمال الصيانة إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق الغربية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة وبدأت يوم الإثنين، وشملت صيانة دائرة طرابلس السراج “220 ك.ف”، ودائرة غرب طرابلس الزاوية “400 ك.ف”.

وأشار البيان إلى العمل حاليًا على صيانة دائرة غرب طرابلس الزاوية “220 ك.ف”.

وكانت قد شهدت منطقة جنزور، السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين كتيبة “فرسان جنزور” وكتيبة “55” من ورشفانة بإمرة معمر الضاوي، التابعة لما يعرف بـ”جهاز الدعم والاستقرار”.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، إن تشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي قد يتأخر من ثلاثة إلى أربعة أشهر بسبب تعرضه لأضرار جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور.