وفد من البنك الدولي يتفقد جهاز النهر الصناعي

بحث عضو اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أحمد الدبيب مع الخبير الأول للبنية التحتية بالبنك الدولي إياد الرمال آلية التعاون بين الطرفين تحت مظلة وزارة الموارد المائية.

وناقش اللقاء، الذي عقد بمقر الجهاز بطرابلس؛ تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والقطاعات التابعة لها والبنك الدولي مضمنًا عرضًا مرئيًا حول البنية الأساسية للمشروع بجميع مراحله، بحضور بعض من مهندسي واستشاري الجهاز.

وأجرت حكومة الوحدة في الآونة الأخيرة اتصالات مع البنك الدولي، ممثلاً في نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج؛ لبحث إمكانية إعادة فتح وتفعيل المكتب الإقليمي في ليبيا في إطار إعادة صياغة الاتفاقية الثنائية بين الطرفين، بالإضافة إلى مشروعات الدعم الفني التي يقدمها البنك الدولي للمؤسسات الليبية كافة.

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