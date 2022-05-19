اللافي يبحث مع أبو جناح سبل تطوير المستشفيات العامة

بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رمضان أبو جناح وزير الصحة المكلف بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية نائب رئيسها ما يتعلق بالقطاع الصحي.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي أكد أن اللافي وقف على المشاكل التي تواجه سير العمل بالمرافق الصحية المختلفة وسبل تذليل الصعاب التي تواجهها مؤسسات الصحة وتطوير المستشفيات العامة ودعمها وآلية الارتقاء بأداء القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد اللافي على دعم الرئاسي للوزارة مع الإشادة بجهود العاملين في القطاع رغم التحديات التي يواجهونها مطالبا كل الجهات المختصة بدعم هذا القطاع الحساس.