السايح يبحث مع السفير الجزائري سبل تدعيم المقترحات الساعية لإنجاز الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، سفير دولة الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين والوفد المرافق له، وذلك بمقر المفوضية.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “بحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً، وسبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة المقبلة”.

وأضاف البيان “أعرب شنين، عن دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي ورغبته الأكيدة في إنجاز انتخابات حرة تعود بالسلم والاستقرار على ليبيا والمنطقة العربية، مثمناً في ذات الوقت جهود المفوضية والمهنية التي اتسمت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة”.

ورافق رئيس مجلس المفوضية، السفير والوفد المرافق له في جولة تفقدية لمقر المفوضية مطلعاً على تجهيزاته ومرافقه والإنشاءات الجديدة التي تضمنها المقر.

ومن جانبه، أشاد (شنين) بمستوى جاهزية المفوضية والجهود المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات التي تؤسس لمرحلة هامة من تاريخ ليبيا.