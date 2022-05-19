الطرشاني: الليبيون في حالة ذهول من الطريقة التي أقفلت بها سجلات مذبحة براك الشاطئ

ليبيا – قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة بالجنوب علي الطرشاني إن الأهالي في حالة استياء تام من عدم اتخاذ أي إجراء ضد مرتكبي مجزرة براك الشاطئ حتى الآن.

الطرشاني وفي حديث لموقع “العين الإخبارية” أضاف أن الليبيين في حالة ذهول من الطريقة التي أقفلت بها سجلات القضية، حتى أنها لم تعد تذكر حتى في فضاء الإعلام الليبي، وتمر مرورًا عابرًا.

وطالب بضرورة فتح سجلات القضية عن طريق أمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، والنظر فيها من قبل النائب العام؛ لأن العائلات المتضررة تجاوزت 200 عائلة بين قتيل و فقيد وأسير.

الطرشاني ختم تصريحه بالقول: “الهجوم لم يشمل عناصر تنظيم داعش والقاعدة فقط، بل شاركتهم مليشيات موجودة في العاصمة طرابلس الآن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية