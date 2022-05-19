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بدء صيانة أجزاء شبكة الكهرباء المتضررة نتيجة الاشتباكات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت الشركة العامة للكهرباء في صيانة خطوط الجهد الفائق بالمنطقة الغربية والتي تضررت نتيجة الاشتباكات في المنطقة المحاذية لمحطة كهرباء غرب طرابلس.

وأوضحت الشركة، في بيان مقتضب على الصفحة الرسمية، أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة تمكنت من صيانة دائرة طرابلس السراج 220 ك.ف، ودائرة غرب طرابلس الزاوية 400 ك.ف، مشيرة إلى استمرار صيانة دائرة غرب طرابلس الزاوية 220 ك.ف.

وسبق أن أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، توقف أعمال تنفيذ مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالية نتيجة الاشتباكات المسلحة بالمنطقة المحاذية للمشروع خلال اليومين الماضيين، في انتظار إعداد تقرير شركتي اينكا وسيمنس المنفذين للمشروع لتوضيح حجم الأضرار الفنية التي لحقت بالمشروع ومدى تأثيرها في موعد التسليم، الذي كان مقررًا في 25 من الشهر الجاري.

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قناة 218 الليبية

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