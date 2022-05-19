رياض جراد: منح زوجة محافظ البنك التونسي وظيفة لدى محافظ ليبيا المركزي “فضيحة”

انتقد الإعلامي والمحلل السياسي التونسي رياض جراد، منح زوجة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مقعد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بإحدى فروعه في إيطاليا.

ووصف جراد في تدوينة عبر “فيسبوك”: هذا الأمر بالفضيحة، قائلًا: محافظ مصرف ليبيا المركزي يمنح زوجة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مقعد عضو مجلس إدارة بإحدى فروعه بإيطاليا.

وتابع: مع العلم أن عديد المسائل العالقة وجدلًا بين المؤسّستين في علاقة بعديد الملفات منها الأموال الليبيّة المجمّدة، في الأثناء تصبح زوجة محافظ تونس موظفة لدى محافظ ليبيا، مردفًا: يعني تضارب مصالح واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، لك الله يا تونس.