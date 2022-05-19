سالم قنان: الأمور العالقة في “مشاورات القاهرة” سيبتّ فيها مجلسا النواب والدولة

كشف عضو لجنة مجلس النواب المنخرطة في مشاورات القاهرة سالم قنان، عن أنهم سيبدؤون بعد الاستراحة اليوم الخميس في بلورة ما اتُّفق عليه بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، موضحا أن الأمور العالقة ستُرفع للمجلسين للبتّ فيها.

وقال قنان في تصريحات صحفية: “لا بد من عرض نتائج المشاورات بين اللجنتين على المجلسين، إذ توجد بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى مزيد من الجهد والتشاور لحسم الخلاف فيها”.

وأضاف النائب: “توجد نقاط تحتاج إلى إعادة صياغة مثل: المكونات، واللغة، وغيرها، وثمّة عدة اقتراحات بشأنها”، لافتا إلى أن أنظار الناس تتطلع الآن إلى ضرورة إجراء الانتخابات، والمطالبة بإنهاء المراحل الانتقالية

وتابع: “لا يمكن لـ20 شخصا اتخاذ قرار نهائي بشأن إقرار القاعدة الدستورية في لقاءات ومفاوضات”.