أبوجناح يوقع مع شركة محلية متخصصة عقدا لتشغيل مستشفى غات العام

وقع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمستشفيات والمراكز الطبية، عقدا لتشغيل مستشفى غات العام جنوب غرب ليبيا.

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه بموجب هذا العقد المبرم ستتولى الشركة المتعاقدة مع الوزارة تشغيل مستشفى غات العام لتقديم كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العامة، وتشغيل جميع الأقسام والوحدات.

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كما ستتولى الشركة تدريب وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإنشاء قاعدة بيانات للمستشفى لإدارة النواحي الإدارية والمالية والطبية، لتنظيم العمل بما يتيح الوصول إلى بيانات المريض ومتابعته أثناء وجوده في المستشفى، وتقديم الخدمة للمريض على الوجه الأمثل، وبأسرع وقت، وتنظيم البرامج العلاجية الملائمة لكل حالة، وتسهيل عمل الطبيب من خلال التسجيل الطبي لحالة المريض، مما يسهل متابعة تطور حالة المريض الصحية، ويضمن دقة وسرعة الأداء.

وقالت وزارة الصحة إن توقيع هذا العقد يهدف إلى توفير جميع الخدمات الطبية لأهالي منطقة غات على مدى 24 ساعة، نظرا لما يعانيه مستشفى غات العام من نقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة، الأمر الذي دعا المواطنين إلى قطع مسافات طويلة بحثا عن خدمات طبية لائقة.