الضمان الاجتماعي يقرر صرف رواتب يونيو ويوليو قبل عيد الأضحى

العنوان-بنغازي

أعلنت إدارة الإعلام والتوعية الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي أن إدارة الصندوق قررت صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين عن شهري يونيو ويوليو قبل عيد الأضحى، مع تعليق خصم أقساط السلف عن الشهرين.

وقال المكتب الإعلامي لصندوق الضمان الاجتماعي أن رئيس مجلس ادارة الصندوق ادريس احفيظة، أصدر تعليمات بصرف سلفة 1000 دينار كحد أقصى، على المعاشات الضمانية الجديدة، والمعاشات المفرج عنها.

وأوضح خطاب الصندوق أن السلفة تصرف بعد التأكد من توافر شروط الاستحقاق، كمساعدة لأصحاب المعاشات الجديدة من معاشاتهم التي تحت عملية الربط بالمنظومة، أو من معاشاتهم المفرج عنها تحت الاجراءات.

وأعلنت إدارة الصندوق أن مدة استخراج السلفة يستغرق الدورة المستندية زمنا لا يتجاوز حلول العيد.

ولفتت الإدارة إلى أن الإجراءات المالية اتخذت للتخفيف في مناسبة العيد عن مستحقي المعاشات التقاعدية وموظفي الصندوق.

وأشارت إلى أن الإجراءات تأتي في مواجهة الصعوبات المعيشيّة الناجمة عن غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.