مراقب ميناء الحريقة: لم نتوقف عن التصدير ولم تتعرض أي ناقلة نفطية لإطلاق نار

صرح مراقب ميناء الحريقة النفطي رجب سحنون بأن محتجين أطلقوا النار اعتراضا على منعهم من دخول الميناء، نافيا تعرض أي سفينة شحن لإطلاق النار.

وقال سحنون في تصريحات صحفية إن ناقلة لشحن مليون برميل من الخام، ووجهتها بريطانيا، دخلت الميناء أمس الأربعاء، وكان هناك مجموعة من المحتجين اعتصموا خارج الشركة ومنعناهم من دخول الميناء، فأطلقوا أعيرة نارية احتجاجا على المنع.

وأشار إلى أن هذه “المجموعة هي ذاتها التي احتجت وطالبت في السابق بإغلاق الميناء ومنع تصدير الخام”، متابعا: “شُكلت لهم لجنة من بنغازي، واليوم سنجتمع بها في استراحة الشركة لرفع مطالبهم”

وأكد أن الناقلة أكملت شحنتها اليوم الخميس وستغادر الميناء وتبحر، نافيا تعرضها لإطلاق نار بتاتا.

وأضاف: “الميناء لم يتوقف إطلاقا عن التصدير، وجرت معي عدة مفاوضات لمنع التصدير ولكننا واصلنا العمل”.