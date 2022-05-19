بعد حديثه عن القذافي.. تجمع أحرار ليبيا يردون على باشاغا: تجاوزت كل الحدود

رد تجمع أحرار ليبيا والمهجرين بالساحة البريطانية على انتقادات رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا للزعيم الراحل معمر القذافي وأنصار النظام السابق معتبرين أنه تجاوز كل الحدود والقيم التصالحية.

وندد تجمع أحرار ليبيا والمهجرين بالساحة البريطانية في بيان له بما صدر عن فتحي باشاغا من كلمات وصفها التجمع بأنها مستفزة لأنصار النظام السابق “في محاولة للتعدي على رمزهم القائد الشهيد معمر القدافي في مؤتمره الصحفي بعد هروبه من طرابلس نتيجة محاولته الفاشلة في السيطرة على مؤسسات الدولة“.

واعتبر التجمع أن باشاغا “تجاوز كل الحدود وكل القيم الأخلاقية والتصالحية وأصبح يتعمد وبقصد اللجوء إلى التهجم على رمز ليبيا وأنصاره حتى يجد مخرج” من “الهزائم التى لحقت به نتيجة صراعاته السياسية وثقافته المحدودة وعدم معرفته التاريخ وأبطال التاريخ” بحسب تعبيره.

وأشار التجمع إلى أن “المقارنة والتشبيه الذي استخدمه باشاغا اثناء كلمته المتلفزة، بأن القائد الشهيد معمر القدافي والنظام الجماهيري في أفعالهم مثل الفاشست الطليان، لا تنم إلا عن جهل للتاريخ ” حسب وصفه .

ولفت التجمع إلى أن “التطاول على رائد المصالحة الليبية” سيف الإسلام القذافي أيضا في كلمته هي محاولة فاشلة “.

واعتبر التجمع أن “الصدف والوشاية ضد أبناء” ليبيا هي ما جاءت بباشاغا إلى السلطة وأن “تحركاته الداخلية والخارجية هي عبارة عن تنازلات لبيع الوطن لمن يدفع أكثر خارجيا“.

وحذر التجمع، باشاغا “من هذا التطاول وهذا الاستهزاء بأنصار النظام الجماهيري ورمزهم” مؤكدين أنهم “الرقم الأصعب” في ليبيا.