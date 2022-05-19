معاينة موقع مركز العزل الصحي ببني وليد استعدادا لإنشاء مستشفى عسكري

عاينت لجنة مشكلة من جهاز الطب العسكري التابع لرئاسة الأركان العامة في العاصمة طرابلس، موقع مركز العزل الصحي بمدينة بني وليد تمهيدا لتحويره وبناء مستشفى عسكري جديد يقدم خدماته الطبية إلى كافة المواطنين.

وقال مصدر محلي في تصرح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن تحوير مركز العزل الصحي في بني وليد إلى مستشفى عسكري جاء بناء على تعليمات رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، ومدير عام جهاز الطب العسكري الدكتور إبراهيم الرايس.

استمرار العمل بمركز العزل الصحي في بني وليد

وأكد المصدر أن مركز العزل الصحي في بني وليد لا يزال مستمرا في عمله ويقدم خدماته الطبية للمواطنين في حال تجدد الجائحة، موضحا أن مبناه سيشهد عدة تحويرات وإضافات ستنطلق ليكون مركزا طبيا عسكريا ومتخصصا بالأورام، والمركز الأول العسكري المتخصص على مستوى ليبيا وسيكون دعمه بالكامل من الطب العسكري.

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ويسعى جهاز الطب العسكري التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بمستشفى بني وليد العسكري لتقديم خدماته للمواطنين المدنيين والعسكريين ويكون مركزا طبيا متقدّما، يخدم المدينة والمدن المجاورة لها، وداعما للقطاع الصحي.

من جهتها قالت رئاسة الأركان العامة في طرابلس إن اللجنة المكلفة من جهاز الطب العسكري اجتمعت مع آمري الوحدات العسكرية في بني وليد وأكدوا أن الأرض التي سيجري عليها «إنشاء مستشفى بني وليد العسكري تعد من الأصول المخصصة للجيش الليبي».

اللجنة المكلفة من جهاز الطبي العسكري تعاين موقع مركز العزل في بني وليد. (رئاسة الأركان العامة)

اللجنة المكلفة من جهاز الطبي العسكري تعاين موقع مركز العزل في بني وليد. (رئاسة الأركان العامة)

اللجنة المكلفة من جهاز الطبي العسكري تعاين موقع مركز العزل في بني وليد. (رئاسة الأركان العامة)

اللجنة المكلفة من جهاز الطبي العسكري تعاين موقع مركز العزل في بني وليد. (رئاسة الأركان العامة)

اللجنة المكلفة من جهاز الطبي العسكري تعاين موقع مركز العزل في بني وليد. (رئاسة الأركان العامة)

اللجنة المكلفة من جهاز الطبي العسكري تعاين موقع مركز العزل في بني وليد. (رئاسة الأركان العامة)

اللجنة المكلفة من جهاز الطبي العسكري تعاين موقع مركز العزل في بني وليد. (رئاسة الأركان العامة)