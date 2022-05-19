لليوم الخامس.. تواصل انعقاد اجتماعات القاهرة حول المسار الدستوري

العنوان-القاهرة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، استمرار مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي، المكونة من مجلسي النواب والأعلى الدولة، التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت قد انطلقت المشاورات يوم الأحد الماضي، على أن تنتهي غدا الجمعة، وتهدف إلى التوافق من أجل التوصل إلى صيغة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتعقد المشاورات بمشاركة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وقالت وليامز في وقت سابق أن التوافق خلال تلك الاجتماعات “متروك لصدق النيات، فإذا كانت هناك إرادة حقيقية وصادقة يمكن أن يحدث كل شيء”.