شركة الكهرباء: احتمال فقدان مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي نتيجة الاشتباكات

ليبيا – كشف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي عن احتمالية فقدان مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي نتيجة الاشتباكات، وأنهم بانتظار تقرير تقييم الأضرار من شركتي إنكا وسيمنس.

العبدلي أكد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” على أن العمل في المحطة متوقف تمامًا، و70 من الفنيين التابعين لشركتي إنكا وسيمنس

يطالبون بإجلائهم من ليبيا.

وأشار إلى أن مستوى الأضرار سيؤثر على مواعيد عمل الوحدات بالمحطة وعلى ساعات طرح الأحمال في الذروة الصيفية، لافتًا إلى أن هناك أضرار شبه جسيمة بالوحدة التي كان من المفترض أن تدخل الخدمة يوم 25 مايو الجاري.

ونوّه إلى أن قيمة مالية كبيرة جدًا ستدفع لإصلاح الأضرار التي لحقت بمكونات المحطة، مطالبًا أجهزة الدولة بالتدخل لإيقاف مثل هذه الحوادث التي لها تأثير سلبي مباشر على مشاريع الشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية