السفير الجزائري يؤكد دعم بلاده للانتخابات الليبية المرتقبة

أكد سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي و رغبته الأكيدة في تنفيذ الانتخابات، التي قال إنها ستعود بالسلم و الاستقرار على ليبيا و المنطقة عمومًا.

وجاء تصريح السفير أثناء زيارته لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس، الخميس، وكان في استقباله رئيس المفوضية عماد السايح الذي بحث معه آخر تطورات الأوضاع الليبية والمشهد السياسي الليبي على الصعيدين المحلي والدولي وآليات “تدعيم المقترحات و المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة المقبلة”.

وأشار السفير الجزائري إلى جهود المفوضية ومهنيتها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.

وقد تجول مع الوفد المرافق له لمقر المفوضية واطلع على تجهيزاته ومرافقه و الإنشاءات الجديدة التي تضمنها.

ونوّه بمستوى جاهزية المفوضية “التي تسعى لتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات التي تؤسس لمرحلة مهمة من تاريخ ليبيا”، بحسب قوله.

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