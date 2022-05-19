لجنتي النواب والدولة تواصلان انعقاد اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، استمرار مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي، المكونة من مجلسي النواب والأعلى الدولة، التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وانطلقت المشاورات يوم الأحد الماضي، على أن تنتهي غدا الجمعة.. وتهدف إلى التوافق من أجل التوصل إلى صيغة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتنعقد المشاورات بمشاركة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وكانت قد كشفت مصادر سياسية ليبية مطلعة عن لقاء غير معلن جمع رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. في القاهرة، أسفر عن تفاهمات حول المسار الانتخابي.

وأوضحت المصادر بحسب وكالة “إرم نيوز”، أن الطرفين اتفقا على إزاحة حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا. والذهاب نحو الانتخابات في غضون عام.

وجرى اللقاء بالتوازي مع الجولة الثانية من محادثات المسار الدستوري الذي ترعاه الأمم المتحدة.