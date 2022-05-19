“بوجناح” يتعاقد مع شركة محلية لتشغيل مستشفى غات

وقع نائب رؤئيس حكومة الوحدة المؤقتة ووزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” على تشغيل مستشفى غات العام مع إحدى الشركات المحليّة المتخصصة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمستشفيات والمراكز الطبية.

وقالت منصة حكومتنا التي يديرها وليد اللافي، إن الشركة ستتولى تشغيل المستشفى لتقديم كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العامة، وتشغيل جميع الأقسام والوحدات وتدريب وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإنشاء قاعدة بيانات للمستشفى لإدارة النواحي الإدارية والمالية والطبية، لتنظيم العمل بما يتيح الوصول إلى بيانات المريض ومتابعته أثناء وجوده في المستشفى، وتنظيم البرامج العلاجية الملائمة لكل المرضى وتسهيل عمل الأطباء.