طائرة أمريكية تجري جولة استطلاعية في سماء ليبيا

العنوان-طرابلس

قال موقع “مراقب رادار إيطاليا” المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط، اليوم الخميس، أن طائرة الاستخبارات “يو إس نايفي لوهيك” التابعة للولايات المتحدة الأمريكية أجرت جولة استطلاعية في سماء ليبيا.

وقال الموقع “إن الطائرة اختفت بعد ظهورها بساعات، مضيفاً؛ ربما تعمل في منطقة لا تغطيها مغذيات مواقع تتبع.

وأوضح الموقع أنه لم يتمكن من تحديد مكان تنفيذ المهمة بعد فقدان إشارة التتبع، وأن مثل هذه المهمات تنفذ عادة قبالة غرب ليبيا، مشيرا إلى أنه سجل في السابق تنفيذ مهمات استطلاعية قبالة شرق ليبيا.