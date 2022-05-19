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المباحث الجنائية تشرع في حصر أضرار اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر فريق من الخبراء التابعين لجهاز المباحث الجنائية بأعمال حصر المواقع المتضررة جراء الاشتباكات التي شهدتها بلدية طرابلس، في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح الجهاز في منشور، أن الفريق الذي تم تشكيله بقرار من رئيس جهاز المباحث الجنائية محمود العجيلي، حصر ما يربو عن 70 موقع ضرر، كانت أغلبها في دائرة مركز شرطة المدينة ومركز شرطة الغربي ومستشفى الجلاء للولادة.

في السياق نفسه أصدر العجيلي تعليماته بتشكيل فريق آخر بذات الكيفية ولنفس الهدف، للانتقال إلى مديرية أمن جنزور لإنجاز أعمال الخبرة وتقييم الأضرار الناتجة عن الاشتباكات للمركبات الآلية ومنازل المواطنين، وكذلك الكشف على محطة الكهرباء الواقعة بمنطقة جنزور.

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قناة 218 الليبية

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