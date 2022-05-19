قبل توجههم إلى جنوب إيطاليا.. الداخلية تداهم وكرا للمهاجرين بالمنطقة الغربية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تمكن مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية، اليوم الخميس، من مداهمة أوكار لتهريب البشر، قبل توجه مهاجرين غير شرعيين فيه نحو إيطاليا.

وبحسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، داهم عناصر المكتب.. عددًا من المساكن التي تستخدمها عصابات تهريب البشر أوكارًا لتجمعات المهاجرين غير الشرعيين.. قبل انطلاقهم على متن قوارب نحو جنوب إيطاليا انطلاقًا من الشواطئ الليبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى خلال المداهمات ضبط عدد كبير من المهاجرين داخل هذه المساكن.. مضيفة أنه بعد أخذ أقوال المهاجرين غير الشرعيين عن ملكية هذه المساكن جرت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.