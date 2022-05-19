حكومة باشاغا تكلف رشوان الزيادي مديرا لمكتب الثروة البحرية بنغازي

كلف علي بن يونس وزير الثروة البحرية في حكومة فتحي باشاغا رشوان سعدون مسعود الزيادي بمهام مدير مكتب الثروة البحرية بنغازي.

ويقضي قرار وزير الثروة البحرية رقم 2 لسنة 2022 بأن يمارس الزيادي الاختصاصات والمهام المسندة إليه وفقا للتشريعات والنظم النافذة.

وفي سياق منفصل وجه وزير الثروة البحرية في منشور له مختلف الجهات المعنية بعدم اتخاذ أي إجراءات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقيات من شأنها أن ترتب التزامات مالية على الوزارة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من الوزير واتباع التسلسل الإداري ومراعاة التراتبية عند إعداد المراسلات وعدم تلقي أي خطابات أو تعليمات لم يراعى فيها التسلسل الإداري الصحيح.