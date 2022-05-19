سحنون: الناقلة الراسية في ميناء الحريقة لم تتعرض لإطلاق نار

العنوان-طبرق

أكد مراقب ميناء الحريقة النفطي بطبرق، رجب سحنون، عدم تعرض ناقلة الشحن الراسية في الميناء إلى إطلاق أعيرة نارية.

وأوضح سحنون في تصريحات صحفية أن الناقلة رست أمس الأربعاء لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى بريطانيا.

ولفت سحنون أن مجموعة من المحتجين المعتصمين خارج الميناء منعوا من الدخول إلى الميناء الأمر الذي قُبل بإطلاق أعيرة نارية في الهواء احتجاجا على منعهم الدخول.

وأكد سحنون أن المجموعة هي ذاتها التي احتجت في السابق وطالبت بإغلاق الميناء ومنع تصدير النفط الخام.

ولفت سحنون أن لجنة ستجتمع بالمحتجين لرفع مطالبهم، مؤكدا أن الناقلة أكملت شحنتها وغادرت الميناء دون تعرضها لإطلاق النار.