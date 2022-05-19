مرضى ضمور العضلات يتوجهون لمصر للعلاج بداية الأسبوع المقبل

أكد ديوان المحاسبة مباشرة العلاج الفوري للحالات الطارئة لمرضى ضمور العضلات في المركز الطبي العالمي بجمهورية مصر، بداية الأسبوع القادم، مع تحويل المبلغ المطلوب لهذه الحالات إلى المركز بصورة مباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير المالية خالد المبروك، بالإضافة إلى مديري الإدارات المختصة، كما انضم إلى الاجتماع عن بُعد ممثل عن المركز الطبي العالمي بجمهورية مصر.

وأوضح الديوان أن بقية الحالات المرضية تم الاتفاق على فتح اعتماد مستندي لها، لتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع المركز التابع للحكومة المصرية، وذلك في صورة برنامج توأمة يتضمن علاج الحالات والتدريب ونقل المعرفة، بهدف توطين العلاج ومتابعة الحالات في ليبيا.

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