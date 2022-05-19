مازن يناقش مع السفير الإسباني التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية المختلفة

ناقش وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال خالد مازن مع السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية المختلفة ومن بينها الهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال وحماية الآثار والشرطة السياحية.

وكشف بيان صادر عن الوزارة اتفاق الجانبين على تحديد نقاط اتصال بين إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة والملحق الأمني بالسفارة.

كما أكد السفير الإسباني تواجده وممارسة عمله داخل العاصمة طرابلس وأن الترتيبات قائمة لمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين قريبًا.

بدوره قال مازن إن وزارة الداخلية تقوم بواجباتها تجاه جميع السفارات عن طريق الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

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