السويحلي: المشري كان شريكاً في صفقة «حفتر- باشاغا»

اتهم عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري الحالي، بالاشتراك في ما وصفه بـ«الصفقة» لتنصيب رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، قبل أن يتنصل منها بعد أن فشلت المؤامرة التي يتعاون فيها مع رئيس البرلمان عقيله صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على حد تعبيره.

وقال السويحلي، عبر حسابه على “تويتر”:” المشري كان شريكاً في صفقة «حفتر-باشاغا» قبل أن يتنصل منها عندما لم يتحصل على نصيبه وبعدما شاهد الرفض الواسع الذي لاقته هذه المؤامرة”، على حد قوله.

وزعم أن قطار الانتخابات قادم لا محالة، ولا مجال بعد اليوم لصفقات تقاسم السلطة أو مناورات عرّابيْ التمديد «المشري-عقيله».