مصادرة أسطوانات غاز طهي تباع بالمخالفة على الطريق العام في أجدابيا

صادر عناصر قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية التابعين لمديرية أمن أجدابيا، عددا من أسطوانات غاز الطهي كانت تباع على الطريق العام في المدينة بأسعار مرتفعة بمخالفة القانون والأسعار المحددة من الجهات المختصة.

وقال رئيس قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية بمديرية أمن أجدابيا، الرائد صلاح عبدالحفيظ القرفة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الأنابيب صودرت خلال مداهمة لـ«أوكار الفساد لسماسرة الغاز مفتعلي السوق الموازية الذين يستغلون أبسط حقوق المواطنين للتربح بطرق غير قانونية».

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وأوضح القرفة، أنه خلال عملية المداهمة جرى ضبط العديد من أسطوانات غاز الطهي التي يقومون ببيعها بشكل غير قانوني وبسعر 45 دينارا للأسطوانة الواحدة بالمخالفة للسعر الرسمي المحدد من قبل الجهات المختصة بـ5 دينارات فقط للأسطوانة.

وأشاد رئيس قسم شرطة النجدة والتمركزات الأمنية بمديرية أمن أجدابيا، بدور عناصر قسم النجدة بالمدينة «في حربهم ضد الفساد والمفسدين وصون حق المواطن»، مؤكدًا استمرار الحملة الأمنية ضد تجارة أسطوانات غاز الطهي غير المرخصة حتى يتم القضاء عليها.

أحد الأماكن التي تبيع أسطوانات الغاز على الطريق العام في أجدابيا بالمخالفة للقانون. (الإنترنت)