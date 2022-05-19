القبض على خاطف طفل مصري في بنغازي

تمكن رجال البحث الجنائي والشرطة في مدينة بنغازي من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 24 عاماً، كان قد اختطف مع آخرين طفلاً مصري الجنسية يبلغ من العمر 14 عاماً.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي في تدوينة على منصتها الإعلامية، أن الخاطفين قد طلبوا فدية تبلغ 100 ألف دينار ليبي مقابل إطلاق سراح الطفل المصري الذي يعمل في مصنع للرخام، وقد تقدم رب العمل بشكوى ضد مجهولين بعد اختطاف مستخدمه.

وأشارت المديرية إلى أن رجال الأمن حرروا الطفل المختطف وقبضوا على الرأس المدبر لعملية الاختطاف، فيما لايزال البحث مستمراً عن بقية المجموعة، فيما اعترف الجاني بأنه خطط للعملية واستأجر أشخاصاً اختطفوا الطفل مقابل مبلغ 5000 دينار، واحتجزوه داخل غرفة معصوب العينين لمدة أسبوع.

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