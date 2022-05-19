محافظ المركزي يبحث مع السفير الأمريكي برنامج الإفصاح والشفافية

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والفريق المرافق له اليوم الخميس بتونس العاصمة مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلند والفريق المرافق له بمشاركة عبر الفيديو نائب مساعد وزير الخزانة الامريكي إريك ماير .

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال الاجتماع بحث تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية، وكذلك نتائج اللقاء الذي عقد يوم أمس بمقر المصرف بحضور كافة مؤسسات الدولة المعنية والذي تناول توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المعنية للوصول لأعلى معدلات الشفافية.