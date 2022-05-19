حكماء وأعيان أبوقرين والوشكة يطلعون رئيس الرقابة الإدارية على احتياجات المنطقتين

أطلع حكماء وأعيان ومشايخ ومديرو الإدارات والوحدات بالفرعين البلديين الوشكة وأبوقرين، الخميس، رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، على احتياجات القطاعات العامة بالمنطقتين، وذلك خلال لقاء حضره المجلس البلدي مصراتة وفرع الحرس البلدي بالمدينة.

وقال رئيس الفرع البلدي أبوقرين محمد الجالي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن حكماء وأعياء ومشايخ أبوقرين والوشكة طالبوا رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال اللقاء بضرورة حلحلة ملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة، وكذلك مشاريع صيانة المرافق الحكومية بالمنطقتين.

– صيانة معدات شبكة ليبيا للاتصالات والتقنية في أبوقرين

– وصول مليوني دينار إلى فرع المصرف التجاري الوطني في أبوقرين

– «الحديد والصلب» تبحث دعم المؤسسات الخدمية في أبوقرين

وأضاف الجالي أن حكماء وأعياء ومشايخ أبوقرين والوشكة أطلعوا رئيس الرقابة الإدارية على المشاكل والصعوبات التي تواجه الفرعين البلديين خاصة المتعلقة بعدم وجود المياه الصالحة للشرب وتهالك المباني التعليمية والمرافق الصحية وتعين خريجي الجامعات من أبناء المنطقتين بمختلف المصالح الحكومية وشح المستلزمات الطبية وعدم وجود تخصصات طبية كافية بمستشفى أبوقرين.

لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)

لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)

لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)

لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع أعيان وحكماء ومشايخ منطقتي أبوقرين والوشكة. (الإنترنت)