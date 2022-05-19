تنظيم أول معرض مصري مخصص لمشروعات إعادة إعمار ليبيا منتصف الأسبوع المقبل

ليبيا – قال رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال ناصر بيان إن ملتقى “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا” يمثل فرصة للاتفاق على خطط تنفيذية بشأن إعمار ليبيا، استنادًا إلى الهدوء الأمني الذي تشهده المنطقة الشرقية بدعم من الجيش الوطني.

بيان وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن إعادة الإعمار حاليًا تمثل أولوية كبرى للقاهرة وطرابلس، في ظل الجاهزية والخبرة التي يتمتع بها قطاع التشييد والبناء المصري، الذي كان له سبق الخبرة والعمل في السوق الليبية لسنوات.

وأوضح أن إعادة الإعمار في ليبيا ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، وتستوعب آلاف الأطنان من مواد البناء المصرية مثل حديد التسليح والإسمنت والطوب وغيرها، وبالتالي تضمن دعم القطاعات المنتجة لهذه السلع.

وأشار إلى أن الجمعية كانت تتحين الفرصة بعد الانتخابات الليبية التي تأجلت لأجل غير مسمى، لمعاودة دخول السوق الليبية وتنفيذ مشروعات مشتركة، غير أن الهدوء السياسي والأمني الذي تحظى به المنطقة الشرقية يفتح الباب أمام إعادة الإعمار في الوقت الحالي.

هذا وتستعد مدينة بنغازي لتنظيم أول معرض مصري مخصص لمشروعات إعادة إعمار ليبيا، خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو الجاري، بمشاركة العديد من الشركات والجهات المصرية والليبية الفاعلة في ملف إعادة الإعمار.

المؤتمر الذي يحمل اسم “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا”، سيشهد حضور شركات وجمعيات أعمال وهيئات مصرية عديدة، أبرزها الهيئة العربية للتصنيع المصرية، وينطلق وسط آمال بأن يحقق إعادة الإعمار مصالح مشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الخبرة المصرية في البنى التحتية ومشروعات التنمية والتعمير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية