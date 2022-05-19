الداخلية تتابع مع العدل تنسيق التعاون مع البرنامج الإنمائي للبعثة الأممية

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن -الخميس- مع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي لبعثة الأمم المتحدة “مارك أندري فرانش”، المرحلة الثانية من المشروع المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل، ووضع الأولويات بشأن النظام المتكامل لإدارة وتتبع ملف القضايا والنظام الإداري والمالي للوزارة.

واستعرض مازن مع فرانش كافة أوجه التعاون والدعم المقدم من كافة المنظمات الدولية، خلال الاجتماع الذي التأم بديوان الوزارة بحضور مدير مكتب وزير الداخلية وأعضاء اللجنة المركزية المشرفة على التنسيق ،في البرامج التي تُقدم خدمات للمواطنين وتحسينها وتعميمها على المستوى الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون في مجال تتبع ملف القضايا يأتي امتداداً لتطبيق الحالة الجنائية الإلكترونية، فيما وقف الجانبان على الصعوبات التي مرت بها المرحلة الأولى من المشروع، لوضع خطة مدروسة تمكن من الإسراع في التنفيذ – وفقاً لما أوردته الوزارة عبر منصتها الإعلامية.

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