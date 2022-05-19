فريق خبراء الجهاز يُواصل حصر أضرار اشتباكات طرابلس وجنزور بتعليمات رئيس جهاز المباحث الجنائية

طرابلس 19 مايو 2022 (وال)- أصدر رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور، تعليماته المباشرة بشأن تشكيل فريق خبراء من أعضاء إدارة المختبرات والأدلة الجنائية، لحصر وتقييم الأضرار الناجمة جرّاء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس صباح أول أمس الثلاثاء.

وفور صدور التعليمات؛ انتقل الفريق المكلف إلى المواقع المتضررة، وتم حصر ما يقرب عن 70 موقعًا متضررًا، كانت أغلبها في دائرة مركز شرطة المدينة، ومركز شرطة الغربي، ومستشفي الجلاء للولادة، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لجهاز المباحث الجنائية عبر موقع فيسبوك.

كما أصدر رئيس الجهاز تعليماته؛ بتشكيل فريق آخر بذات الكيفية، ولنفس الهدف للانتقال إلى مديرية أمن جنزور، لإنجاز أعمال الخبرة وتقييم الأضرار الناتجة عن الاشتباكات لمركبات الآلية ومنازل المواطنين، وكذلك الكشف على محطة الكهرباء الواقعة بمنطقة جنزور ولا يزال العمل مستمر من قبل الفريق. (وال)

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