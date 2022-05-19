السائح يؤكد وصول نصف مليون جرعة من تطعيمات شلل الأطفال

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، عن وصول نصف مليون جرعة من تطعيمات شلل الأطفال.

جاء ذلك عبر تصريحات نشرها السائح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح فيها أنه ستكون هناك حملة تطعيمات موسعة ضد شلل الأطفال .

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