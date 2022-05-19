بعثة الاتحاد الأوروبي: لا يوجد بديل عن الحلّ السياسي في ليبيا

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تعبر عن قلقها من المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس والتحريض على العنف.

وقالت البعثة في بيان اليوم الخميس “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف الذي حدث في طرابلس، وندعو إلى التهدئة ونؤكد أن العنف لن يؤدي سوى إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها”

وذكّر البيان بأهميّة حماية المدنيين ونحثّ جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أنه لا يوجد بديل عن الحلّ السياسي.

وحثّ البيان جميع الأطراف على التصرّف بمسؤولية والدخول في حوار فعليّ لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها المضي قدمًا.

وأضاف: “في هذا الإطار، نحن ندعم المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي وسعيا لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وضمان تجديد شرعيّة المؤسسات الليبية”.

وأعاد البيان التأكيد على ضرورة وجود مسار ناجع يضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن في كامل أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن تطلعات ملايين الليبيين الذين أعربوا عن رغبتهم في اختيار قادتهم جديرة بأن يتمّ احترامها.

وأكدت البعثة على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية واستقلاليّتها ووحدتها حتى لا تصير محركًا للصراع ولتكون في خدمة جميع الليبيين، وشددت على الحاجة إلى الإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد والخدمات العامّة في كامل البلاد لفائدة كلّ الشّعب الليبي.