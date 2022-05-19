البعثة الأوروبية تؤكد على ضرورة الحوار ونبذ العنف في ليبيا

أبدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا قلقها بشأن المواجهات المسلحة الأخيرة في مدينة طرابلس، واعتبرتها تحريضاً على العنف، داعيةً إلى التهدئة مؤكدةً في بيان لها -الخميس- أن “العنف لن يؤدي سوى إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها”.

وشددت البعثة في بيانها على “أهميّة حماية المدنيين”، حاثةً جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وألا بديل عن الحلّ السياسي.

وجددت بعثة الاتحاد حرصها على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية واستقلاليّتها ووحدتها، “حتى لا تصير محركًا للصراع ولتكون في خدمة جميع الليبيين والحاجة المُلحة إلى الإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد والخدمات العامّة في كامل البلاد لفائدة كلّ الشّعب”.

كما حثت البعثة جميع الأطراف على التصرّف بمسؤولية والدخول في حوار فعليّ لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها المضي قُدماً، مؤكدةً دعم المحادثات الدستورية المنعقدة في القاهرة برعاية الأمم المتحدة.

وخلص بيان البعثة إلى تجديد التأكيد على “ضرورة وجود مسار ناجع يضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، في كامل أنحاء ليبيا، يتوافق مع تطلعات ملايين الليبيين الذين أعربوا عن رغبتهم في اختيار قادتهم جدير بأن يتمّ احترامها”.

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