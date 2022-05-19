الزادمة: في الذكرى الخامسة لمذبحة براك الشاطيء نسأل الله يحقن الدماء ويحقق الأمن | أخبار ليبيا 24

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استذكر نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة. اليوم الخميس مذبحة براك الشاطيء التي مرت عليها خمسة أعوام.

وقال الزادمة :”تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة لمجزرة براك الشاطئ الأليمة التي راح ضحيتها 148 قتيلا من خريجي الكلية العسكرية وعدد آخر من المدنيين”.

وتابع نائب رئيس الحكومة :”تم قتل الخريجين وتصفيتهم والتنكيل بجثثهم. أثناء تواجدهم في قاعدة براك الشاطئ الجوية”.

وأضاف الزادمة :”وإذ نترحم على أرواحهم الطاهرة، فإننا نسأل الله أن يحقن الدماء ويحقق الأمن والاستقرار في كل ربوع ليبيا”.

وشهدت قاعدة براك الشاطئ الجوية جنوب ليبيا، في الـ18 من شهر مايو عام 2017 وقوع مجزرة دموية أودت بحياة قرابة 141 شخصا بين عسكري ومدني، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، ليمتد صدى هذه الجريمة في معظم أرجاء العالم.

ومرت أمس الإثنين الذكرى الثالثة لهذه المجزرة، التي صنفها الكثيرين في الداخل والخارج من ضمن أبشع الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة بحق الليبيين.

وتقع مدينة بّرَاك الشاطئ على بعد نحو 700 كيلومترا جنوبي العاصمة طرابلس، ونحو 60 كيلومترا شمال مدينة سبها أكبر المدن في الجنوب الليبي الذي يشتهر أهله بالطيب والكرم وحبهم للسلم الاجتماعي والوطني.