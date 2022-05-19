مراسل “وال”: وقفة أمام المجلس البلدي الجفرة للمطالبة بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية والتأكيد على وحدة ليبيا

طرابلس 19 مايو 2022 (وال)- نظم عدد من أهالي منطقة الجنوب الليبي بشقيه الغربي والشرقي اليوم الخميس، وقفة أمام المجلس البلدي الجفرة؛ مطالبة بضرورة احترام إرادة ثلاثة ملايين ليبي لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، متزامنة قبل نهاية هذا العام باعتبارها الحل الوحيد للأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد.

وأكد المشاركون في الوقفة – في بيان – لهم تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه؛ على أهمية احترام حقوق الانسان والمناطق كافة دون إقصاء أو تهميش وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

وأعلنوا في بيانهم بأن الاستعدادات جارية لانعقاد المؤتمر الجامع لأبناء الجنوب الغربي والشرقي خلال الأيام القادمة، تحت إشراف المؤسسات الوطنية في المنطقة؛ ليضم كافة الشرائح الاجتماعية والسياسية وكل المهتمين بالشأن الوطني، مؤكدين على ان ليبيا وحدة واحدة لا تقبل القسمة على اثنين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال