الحويج يناقش سير العمل والمشكلات التي تواجه إدارة الشؤون القانونية في تنفيذ مهامها

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماع في الوزارة سير العمل والمشكلات والعراقيل التي تواجه إدارة الشؤون القانونية في تنفيذ مهامها، وذلك بمشاركة أعضاء إدارة الشؤون القانونية بديوان الوزارة، ومدير مكتب شؤون الوزارة، ومستشار الوزير، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

كما تم بحث سبل تطوير الأداء والمساهمة في تعزيز مستوى الانضباط ورفع مستوى الإنجاز بالديون، مشددا على ضرورة الالتزام بالتشريعات المالية والإدارية النافذة عند اتخاذ أي إجراء حرصًا على المال العام وبما يخدم المصلحة العامة، وفقًا لبيان وزارة الاقتصاد.

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