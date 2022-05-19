رئيس الحكومة للسفيرة البريطانية: على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه التصعيد العسكري الذي تقوم به حكومة الدبيبة

أكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، لسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، التزام الحكومة بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار وسلامة المدنيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين، حيث حيث تناقشنا حول التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية.

رئيس الحكومة، وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال: “وقد أكدت التزامي وحكومتي بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار وسلامة المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات”.

وتابع: “هذا وتطرقنا إلى الحديث عن دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس، حيث شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ازاء ذلك”.

وأضاف: “كما أعربت عن شكري وتقديري للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”.