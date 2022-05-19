ستيفاني: «مباحثات القاهرة» تتسم بالتعاون والسعي إلى التوافق

أكدت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، أن مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الاستشاري، بالقاهرة، اتسمت في يومها الخامس، بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء.

وقالت ستيفاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن أعمال اليوم الخامس من مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، اتسمت بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن”.

وكانت ستيفاني، التقت الثلاثاء، وفدًا من التجمع الوطني الليبي في القاهرة.

وأوضحت ستيفاني خلال لقائها بالوفد مساعي الأمم المتحدة لإعادة العملية الانتخابية إلى الواجهة من خلال إطار دستوري توافقي سليم.

واستمعت المستشارة الأممية إلى مطالب الوفد بشأن دعم الأمم المتحدة لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة والتصدي لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام.